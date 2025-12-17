Atendendo a uma solicitação da Sanasa, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar um trecho da avenida João Mendes Júnior, na região do Cambuí, para a realização de obras na rede de abastecimento de água. O bloqueio ocorre nesta quinta-feira, 18 de dezembro, das 8h30 às 16h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A interdição será feita no sentido bairro–Centro, na altura do número 326, próximo ao cruzamento com a rua Santo Antônio. No local, será executado o serviço de interligação da rede de água, o que exige a suspensão temporária do tráfego de veículos.

As ações operacionais da Emdec começam ainda na madrugada, com a reserva de vagas na área onde as equipes atuarão. Para minimizar impactos na circulação, a empresa definiu desvio pelas ruas Santo Antônio, Dr. Emílio Ribas e dos Bandeirantes, que estarão sinalizadas para orientar os motoristas.