A Reitoria da Unicamp reagiu com veemência aos episódios registrados nesta terça-feira (16) durante a reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consu) e classificou as ações de manifestantes como violência e intimidação. Em nota oficial, a Administração Central afirmou que os atos “interromperam, em duas ocasiões, os trabalhos do Conselho Universitário” e configuram uma “grave afronta à autonomia universitária, ao livre exercício do debate institucional e ao direito de ouvir e deliberar”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No texto, a Reitoria foi enfática ao afirmar que “episódios de invasão e intimidação são absolutamente intoleráveis” e lamentou que uma universidade do porte da Unicamp tenha sido submetida a “práticas incompatíveis com os princípios democráticos que regem a vida universitária”. A gestão ressaltou ainda que a instituição “não se submete a ações que busquem impor interesses corporativos por meio da violência ou da coerção”.

Os episódios ocorreram durante a tentativa de votação do projeto que propõe a autarquização da área da saúde da universidade. Pela manhã, manifestantes contrários à proposta invadiram o salão da Reitoria, ocuparam mesas e cadeiras e impediram a continuidade da sessão do Consu. Após tentativas frustradas de negociação, a universidade decidiu transferir a reunião para o período da tarde, em formato on-line, em uma sala da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp). O local também foi invadido, levando à nova suspensão dos trabalhos.