A Reitoria da Unicamp reagiu com veemência aos episódios registrados nesta terça-feira (16) durante a reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consu) e classificou as ações de manifestantes como violência e intimidação. Em nota oficial, a Administração Central afirmou que os atos “interromperam, em duas ocasiões, os trabalhos do Conselho Universitário” e configuram uma “grave afronta à autonomia universitária, ao livre exercício do debate institucional e ao direito de ouvir e deliberar”.
No texto, a Reitoria foi enfática ao afirmar que “episódios de invasão e intimidação são absolutamente intoleráveis” e lamentou que uma universidade do porte da Unicamp tenha sido submetida a “práticas incompatíveis com os princípios democráticos que regem a vida universitária”. A gestão ressaltou ainda que a instituição “não se submete a ações que busquem impor interesses corporativos por meio da violência ou da coerção”.
Os episódios ocorreram durante a tentativa de votação do projeto que propõe a autarquização da área da saúde da universidade. Pela manhã, manifestantes contrários à proposta invadiram o salão da Reitoria, ocuparam mesas e cadeiras e impediram a continuidade da sessão do Consu. Após tentativas frustradas de negociação, a universidade decidiu transferir a reunião para o período da tarde, em formato on-line, em uma sala da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp). O local também foi invadido, levando à nova suspensão dos trabalhos.
A nota da Reitoria ressalta que a Unicamp é uma instituição “pautada pelo diálogo, pelo respeito às instâncias colegiadas e pela defesa intransigente da democracia”, e conclama a comunidade acadêmica e a sociedade a “não permitir que a intolerância e a violência prevaleçam sobre o diálogo e o respeito às normas institucionais”.
A autarquização da área da Saúde
Divulgação/STU
O contexto da crise envolve a greve por tempo determinado de trabalhadores técnico-administrativos, iniciada na segunda-feira (15). Servidores realizaram passeata pelo campus e mantiveram a paralisação no dia da votação. Representantes sindicais e movimentos estudantis pedem a retirada do projeto da pauta, alegando riscos de privatização, terceirização e precarização das relações de trabalho, além de possível comprometimento do caráter público dos hospitais universitários.
A Reitoria, por outro lado, sustenta que a autarquização é apresentada como alternativa para enfrentar o déficit financeiro da saúde universitária, atualmente estimado em cerca de R$ 1,1 bilhão por ano. O reitor Paulo Cesar Montagner afirmou que o debate não é recente e que pedidos de retirada de pauta e de vistas já haviam sido rejeitados em plenário antes das invasões.
O projeto prevê a criação do Complexo de Saúde da Unicamp, uma autarquia vinculada administrativamente à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, mantendo vínculo com a universidade para ensino, pesquisa, formação profissional e residências médicas. A proposta assegura atendimento integral pelo SUS, preservação dos direitos dos trabalhadores e um período de transição de até 10 anos para a transferência gradual dos custos ao Estado.
Mesmo diante do impasse, a Administração Central deixou claro que o processo não está encerrado. A Reitoria informou que irá avaliar os próximos passos, reforçando que a Unicamp defende a pluralidade de posições, mas repudia qualquer tentativa de paralisar suas instâncias deliberativas por meio de atos de força.