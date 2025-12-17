O monitoramento do trânsito em períodos de chuvas intensas em Campinas ganhou reforço tecnológico com a instalação de duas novas câmeras na avenida Dr. Heitor Penteado, na região do Taquaral, nas proximidades do antigo Kartódromo, no portão 6. Os equipamentos estão integrados ao Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO) da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e fazem parte das ações previstas no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PCPDC) da Prefeitura.

A iniciativa tem caráter preventivo e permite o acompanhamento em tempo real das condições viárias durante temporais. A partir das imagens, o CCO poderá determinar o bloqueio da pista interna da avenida Dr. Heitor Penteado sempre que houver risco à segurança. A interdição costuma ocorrer quando o volume de chuvas ultrapassa 80 milímetros acumulados em 72 horas, situação classificada como estado de atenção, no trecho entre a avenida Almeida Garret e o balão do 4º Distrito Policial. As câmeras são estáticas e, nesta fase, não serão usadas para fiscalização.

Segundo o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, os equipamentos ampliam a capacidade de resposta do município em momentos críticos. “Essas câmeras são o elo entre o CCO da Emdec e os agentes em campo, em períodos de chuvas intensas. Ao observar risco de alagamento, o CCO determina a interdição do trecho e a emissão de alertas em painéis digitais instalados na região. A ação rápida mira na prevenção de sinistros e reduz o risco de tragédias nos períodos críticos”, afirmou.