O monitoramento do trânsito em períodos de chuvas intensas em Campinas ganhou reforço tecnológico com a instalação de duas novas câmeras na avenida Dr. Heitor Penteado, na região do Taquaral, nas proximidades do antigo Kartódromo, no portão 6. Os equipamentos estão integrados ao Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO) da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e fazem parte das ações previstas no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PCPDC) da Prefeitura.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A iniciativa tem caráter preventivo e permite o acompanhamento em tempo real das condições viárias durante temporais. A partir das imagens, o CCO poderá determinar o bloqueio da pista interna da avenida Dr. Heitor Penteado sempre que houver risco à segurança. A interdição costuma ocorrer quando o volume de chuvas ultrapassa 80 milímetros acumulados em 72 horas, situação classificada como estado de atenção, no trecho entre a avenida Almeida Garret e o balão do 4º Distrito Policial. As câmeras são estáticas e, nesta fase, não serão usadas para fiscalização.
Segundo o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, os equipamentos ampliam a capacidade de resposta do município em momentos críticos. “Essas câmeras são o elo entre o CCO da Emdec e os agentes em campo, em períodos de chuvas intensas. Ao observar risco de alagamento, o CCO determina a interdição do trecho e a emissão de alertas em painéis digitais instalados na região. A ação rápida mira na prevenção de sinistros e reduz o risco de tragédias nos períodos críticos”, afirmou.
Além do Taquaral, outros corredores viários de Campinas já contam com câmeras monitoradas remotamente pelo CCO. Os equipamentos estão instalados nos eixos das avenidas José de Souza Campos (Norte-Sul), Orosimbo Maia, Anchieta e Princesa D’Oeste, além da região do Curtume, que inclui a rua Sylvio Moro e as avenidas João Batista Morato do Canto e Dr. Carlos de Campos, e também no distrito de Sousas.
Desde 2023, a cidade dispõe ainda de um sistema de painéis digitais de LED para informar motoristas e pedestres sobre áreas que devem ser evitadas durante chuvas fortes. Atualmente, são 58 painéis distribuídos em sete eixos, com maior incidência de alagamentos. O eixo Norte-Sul e a avenida Orosimbo Maia concentram 16 painéis cada, seguidos pelo Taquaral, com 10, Princesa D’Oeste, com sete, Anchieta, com cinco, e Curtume e Sousas, com dois painéis em cada região.
As mensagens exibidas seguem quatro níveis de severidade, alinhados aos protocolos da Defesa Civil do Estado. O nível verde indica estado de observação, com orientações básicas de segurança. O amarelo sinaliza estado de atenção, com chuva de baixa ou média intensidade. O vermelho aponta estado de alerta, com previsão de chuva forte e indicação de alagamentos. Já o preto representa estado de emergência, com bloqueios e recomendação para evitar a região.
Os alertas são definidos a partir do cruzamento de informações das câmeras, da atuação dos agentes em campo e dos boletins meteorológicos da Defesa Civil e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o gerente de Fiscalização e Operação da Emdec, Claudionir Thomás De Sá, o sistema amplia a previsibilidade no deslocamento urbano. “Os alertas permitem que pedestres e condutores tenham previsibilidade em seus deslocamentos, planejando rotas alternativas mais seguras”, destacou.