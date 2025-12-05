Mesmo com o registro de novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associados ao vírus da gripe, Campinas segue sem confirmação de mortes há cinco semanas consecutivas. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, após a notificação de quatro novos casos de SRAG por influenza nesta semana. O último óbito relacionado à doença foi registrado em 11 de novembro.

No acumulado de 2025, o município já contabiliza 497 casos da síndrome e 63 mortes, números que superam todo o balanço de 2024, quando Campinas registrou 342 casos e 30 óbitos provocados pela influenza. O crescimento reforça o alerta das autoridades de saúde para a circulação intensa do vírus neste ano.

A análise dos óbitos revela um dado considerado decisivo pela Secretaria: 50 das 63 vítimas não haviam sido vacinadas contra a gripe. Entre os 13 moradores que receberam o imunizante, 11 estavam com a vacinação adequada, respeitando o prazo mínimo de 15 dias para a formação da proteção imunológica. Nos outros dois casos, os sintomas surgiram antes desse período, o que comprometeu a eficácia da vacina.