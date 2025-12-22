A Prefeitura de Valinhos reorganizou o atendimento de urgência odontológica em razão do período de fim de ano. Nos dias 22 e 23 de dezembro, segunda e terça-feira, os casos de dor, necessidade de medicação ou realização de curativos não serão atendidos nas Unidades Básicas de Saúde, ficando concentrados exclusivamente no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Nessas duas datas, o CEO funcionará das 7h às 15h, recebendo todos os pacientes que precisarem de atendimento odontológico de urgência. A medida tem como objetivo otimizar equipes e garantir a continuidade do serviço durante o período de recesso parcial da rede.

O atendimento em horário estendido, das 16h às 18h, segue sem alterações e continuará sendo oferecido normalmente nas UBSs Paraíso, Bom Retiro e São Marcos.