A Prefeitura de Valinhos reorganizou o atendimento de urgência odontológica em razão do período de fim de ano. Nos dias 22 e 23 de dezembro, segunda e terça-feira, os casos de dor, necessidade de medicação ou realização de curativos não serão atendidos nas Unidades Básicas de Saúde, ficando concentrados exclusivamente no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).
Nessas duas datas, o CEO funcionará das 7h às 15h, recebendo todos os pacientes que precisarem de atendimento odontológico de urgência. A medida tem como objetivo otimizar equipes e garantir a continuidade do serviço durante o período de recesso parcial da rede.
O atendimento em horário estendido, das 16h às 18h, segue sem alterações e continuará sendo oferecido normalmente nas UBSs Paraíso, Bom Retiro e São Marcos.
O Centro de Especialidades Odontológicas está localizado na Rua Antônio Carlos, 251, na região central de Valinhos, ao lado da Prefeitura.
Durante o recesso de final de ano, o CEO manterá o atendimento de urgência na maior parte dos dias, com ajustes pontuais no funcionamento. Nos dias 24 e 25 de dezembro, assim como em 31 de dezembro e 1º de janeiro, a unidade permanecerá fechada. Já nos demais dias, o serviço será mantido em horários variados.
Entre 26 e 30 de dezembro, o CEO funcionará em diferentes turnos, incluindo abertura aos finais de semana, com atendimento das 7h às 19h no sábado e das 7h às 13h no domingo. Após o Ano Novo, os atendimentos de urgência retornam a partir de 2 de janeiro, seguindo a mesma lógica de horários diferenciados até o dia 4 de janeiro.
A orientação da Secretaria de Saúde é para que os moradores verifiquem previamente os dias e horários de funcionamento e, em caso de urgência odontológica, procurem diretamente o CEO nos períodos indicados.