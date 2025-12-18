Os contribuintes de Campinas que pretendem reduzir o valor de dívidas municipais têm poucos dias para aderir ao Refis Campinas 2025, que segue aberto até 22 de dezembro. O programa possibilita descontos de até 70% sobre juros e multas, com negociação realizada prioritariamente pela internet.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O Refis contempla débitos tributários, como IPTU, ISS, ITBI e Taxa de Lixo, e também dívidas não tributárias, incluindo multas e autos de infração aplicados por órgãos como Procon, Cofit e Vigilância Sanitária. A iniciativa busca facilitar a regularização fiscal e ampliar a arrecadação sem elevar impostos.

A adesão pode ser feita de forma 100% digital, por meio do Ambiente Exclusivo, disponível no Portal do Cidadão. Para quem ainda não possui acesso, o credenciamento é simples e totalmente on-line. O contribuinte pode se identificar utilizando a senha do gov.br, conforme as regras do sistema federal, ou por meio do e-CPF.