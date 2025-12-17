O Centro de Saúde da Vila Perseu Leite de Barros, em Campinas, não realizará atendimentos nesta quarta-feira, 17 de dezembro, devido a problemas na rede elétrica interna. A situação foi causada pela queima de um transformador na via pública, que resultou em curto-circuito e comprometimento de parte do sistema elétrico da unidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o conserto será executado pela empresa responsável pela manutenção da pasta. Durante o período de reparo, os atendimentos à população serão redistribuídos para outros centros de saúde da região, de forma a reduzir impactos aos usuários.

As consultas de pré-natal e os atendimentos odontológicos de urgência foram direcionados para o CS Balão do Laranja. Já as consultas com clínico geral passaram por remanejamento interno, conforme a organização do território de saúde.