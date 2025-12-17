O espírito natalino de Sumaré ganhará uma trilha sonora especial e inesquecível nesta quarta-feira (17). As Bandas Sinfônicas de Sumaré e de Hortolândia sobem juntas ao palco da Vila de Natal, na Praça do Macarenko, para um concerto especial às 20h. A apresentação é gratuita e aberta ao público.
Mais do que um espetáculo musical, o evento marca o fortalecimento dos laços entre os municípios da Região Metropolitana de Campinas. O concerto integra a programação da Revirada Cultural de Natal 2025.
Para Cecília Teixeira, gestora de Cultura e Turismo de Sumaré, a apresentação é a materialização de uma visão de união regional. "Ver esses músicos trabalhando em conjunto, com tanta disciplina e paixão, é a prova de que a cultura é o elo que nos fortalece", afirmou.
Já Regis Bueno, da Secretaria de Cultura de Hortolândia, destacou o caráter simbólico da integração. "É um orgulho ver nossos músicos unindo forças para um espetáculo desse porte. É a prova de que, com parceria, podemos despertar no público sentimentos nobres como a esperança e o amor através da música", disse.
Maestros e repertório especial
O espetáculo será conduzido pelos maestros Edson Piza (Banda de Sumaré) e Márcio Beltrami (Banda de Hortolândia). Em entrevista, o maestro Piza adiantou que o público pode esperar mais do que uma simples execução de músicas natalinas.
"Não estamos apenas tocando notas; estamos construindo um diálogo musical entre as cidades. O público sentirá uma energia vibrante, fruto de muito suor e dedicação. Queremos que cada acorde desperte o amor e a fraternidade que o Natal pede", explicou Piza.