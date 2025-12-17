O espírito natalino de Sumaré ganhará uma trilha sonora especial e inesquecível nesta quarta-feira (17). As Bandas Sinfônicas de Sumaré e de Hortolândia sobem juntas ao palco da Vila de Natal, na Praça do Macarenko, para um concerto especial às 20h. A apresentação é gratuita e aberta ao público.

Mais do que um espetáculo musical, o evento marca o fortalecimento dos laços entre os municípios da Região Metropolitana de Campinas. O concerto integra a programação da Revirada Cultural de Natal 2025.

Para Cecília Teixeira, gestora de Cultura e Turismo de Sumaré, a apresentação é a materialização de uma visão de união regional. "Ver esses músicos trabalhando em conjunto, com tanta disciplina e paixão, é a prova de que a cultura é o elo que nos fortalece", afirmou.