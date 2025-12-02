Cerca de duas toneladas de drogas, apreendidas em operações de combate ao tráfico no último trimestre, foram incineradas pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana na terça-feira (16). A ação, autorizada pela Justiça e acompanhada pelo Ministério Público de São Paulo, retirou de circulação grandes quantidades de crack, cocaína e maconha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O material destruído era proveniente de apreensões realizadas pela Polícia Civil em investigações e operações contra o crime organizado na região. Após retirados das ruas, os entorpecentes ficam sob custódia até que a Justiça autorize a destruição definitiva.

"As substâncias ilícitas incineradas são resultado de ações investigativas, operações policiais e fiscalizações estratégicas conduzidas pela Dise de Americana no enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas, impactando diretamente a cadeia de distribuição de entorpecentes na região", afirmou a corporação em nota.