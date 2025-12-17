Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na terça-feira (16), em Americana, acusado de agredir e esfaquear a própria esposa durante uma discussão no bairro Nova Americana. O caso, atendido pela Gama (Guarda Municipal de Americana), configura violência doméstica e lesão corporal.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas municipais foram acionados por volta das 2h, após vizinhos ouvirem gritos vindos da residência do casal. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima, também de 44 anos, já sendo atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com um corte no ombro esquerdo provocado por uma faca.

Em depoimento, a mulher relatou que a agressão começou com uma discussão motivada por ciúmes. Ela contou ter sido atingida com socos no rosto antes de ser golpeada com uma faca.