Uma nova força musical está prestes a entrar em cena. Nascida da união de nove músicos do interior de São Paulo, a Contrabando Orquestra promete sacudir o cenário artístico com um conceito ousado: a fusão de timbres orgânicos de sopros e percussão com a eletricidade de guitarras, baixo e sintetizadores.

Inspirada no Movimento Antropofágico – que pregava “devorar” a cultura estrangeira para criar uma arte genuinamente brasileira –, a orquestra faz jus ao nome. Seu som é um verdadeiro “contrabando” de influências, que vai do afrobeat e do jazz aos ritmos dos Bálcãs, passando pelo rock e se fundindo a raízes brasileiras como samba, forró, ijexá e afoxé.

O resultado é uma sonoridade ambígua, cativante e profundamente dançante. No palco, trompete, trombone, saxofones e flauta transversal dialogam com pedais de efeitos, criando arranjos incrementados e uma atmosfera multicultural, sempre conduzida por uma base percussiva envolvente.