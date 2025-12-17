Uma operação policial realizada no bairro Vila Soma, em Sumaré, resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e na prisão em flagrante de um suspeito. A ação, voltada ao combate ao tráfico de entorpecentes, ocorreu em um ponto conhecido da Rua da Missão.

De acordo com o relato policial, durante as averiguações, dois homens foram abordados. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com eles. No entanto, as declarações apresentadas levantaram suspeitas. Um dos abordados teria confessado que estava no local para comprar drogas.

A partir dessa informação, os policiais intensificaram as buscas nas imediações. Em meio à vegetação de uma área de mata, foi localizada uma mochila escondida, contendo grande quantidade de entorpecentes.