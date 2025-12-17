Uma operação policial realizada no bairro Vila Soma, em Sumaré, resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e na prisão em flagrante de um suspeito. A ação, voltada ao combate ao tráfico de entorpecentes, ocorreu em um ponto conhecido da Rua da Missão.
De acordo com o relato policial, durante as averiguações, dois homens foram abordados. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com eles. No entanto, as declarações apresentadas levantaram suspeitas. Um dos abordados teria confessado que estava no local para comprar drogas.
A partir dessa informação, os policiais intensificaram as buscas nas imediações. Em meio à vegetação de uma área de mata, foi localizada uma mochila escondida, contendo grande quantidade de entorpecentes.
O material apreendido representa um impacto significativo no esquema de distribuição de drogas da região. Dentro da mochila, os agentes encontraram:
· 1,908 kg de maconha
· 256 gramas de cocaína
· 162 gramas de crack
· 74 gramas de “dry” (variação concentrada da maconha)
· 21 unidades de lança-perfume
· R$ 298,75 em dinheiro, possivelmente proveniente do tráfico
Diante da quantidade e diversidade das substâncias, que caracterizam tráfico em grande escala, um dos indivíduos foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso em flagrante, à disposição da Justiça. O outro suspeito foi liberado após os procedimentos legais.