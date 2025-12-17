Uma ação policial resultou na apreensão de mais de R$ 10 mil em cédulas falsas e na prisão de três pessoas na tarde de segunda-feira (15), na Estrada Municipal Teodor Condiev, no bairro Chácaras Recreio Alvorada, em Sumaré.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), a equipe em patrulhamento foi acionada pela central de monitoramento de Hortolândia após um comerciante de Capivari registrar um boletim de ocorrência por ter recebido notas falsas. O alerta descrevia um veículo com quatro ocupantes que estaria aplicando as cédulas falsificadas em estabelecimentos daquela cidade.

Durante o monitoramento, o carro foi localizado transitando em Sumaré e acabou abordado pela polícia. Na revista inicial, os agentes encontraram, com uma das ocupantes, quatro notas falsas de R$ 200, além de R$ 475 em dinheiro legítimo.