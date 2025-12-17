17 de dezembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Campinas amanhece gelada com previsão de chuva o dia todo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
A previsão indica um dia de muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento, e períodos de sol entre uma nebulosidade e outra.
A previsão indica um dia de muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento, e períodos de sol entre uma nebulosidade e outra.

Uma massa de ar frio mantém o tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas) nesta quarta-feira (17). A previsão indica um dia de muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento, e períodos de sol entre uma nebulosidade e outra.

As temperaturas continuam abaixo da média histórica para o período. Os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de apenas 24°C, garantindo um dia ameno. A orientação para a população é sair de casa com guarda-chuva e um agasalho leve.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

