Uma massa de ar frio mantém o tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas) nesta quarta-feira (17). A previsão indica um dia de muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento, e períodos de sol entre uma nebulosidade e outra.

As temperaturas continuam abaixo da média histórica para o período. Os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de apenas 24°C, garantindo um dia ameno. A orientação para a população é sair de casa com guarda-chuva e um agasalho leve.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).