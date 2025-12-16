O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para chuvas intensas até esta quarta-feira, 17 de dezembro, incluindo Campinas e a Região Metropolitana. O aviso indica possibilidade de precipitações entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm no dia, além de ventos fortes, com rajadas entre 40 e 60 km/h.
Entre os principais riscos associados ao cenário estão cortes de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas. A Defesa Civil de Campinas orienta que a população evite áreas de risco e não tente atravessar vias alagadas.
A previsão do Cepagri/Unicamp, divulgada nesta terça-feira (16), confirma a instabilidade na região. Para hoje, o boletim aponta céu encoberto desde a manhã e mínima de 21°C. "Hoje, o tempo ficará encoberto com pancadas de chuvas que podem ser fortes à tarde e noite, devido à passagem de uma frente fria", informa o Cepagri. A máxima prevista é de 28°C.
Para quarta-feira (17), a expectativa é de variação entre nublado com pancadas de chuva e parcialmente nublado, com temperaturas abaixo da média: mínima de 20°C e máxima de 24°C. Na quinta-feira (18), a previsão aponta redução da nebulosidade, retorno do sol e baixa chance de chuva, com queda nas mínimas para 17°C a 18°C e máxima de 27°C. Já para a sexta-feira (19), o Cepagri indica possibilidade de chuvas generalizadas, sinalizando novo período de instabilidade.
A orientação é acompanhar os boletins oficiais e reforçar os cuidados principalmente nesta terça e quarta, enquanto o alerta do Inmet estiver vigente. "O período exige máxima atenção. Com as chuvas intensas previstas, reforçamos à população: evitem áreas de risco. Não se aproximem de margens de rios, encostas ou tentem transitar por ruas alagadas. A obediência às orientações oficiais não é uma sugestão, é uma medida vital. A Defesa Civil está monitorando a situação, mas a primeira e mais importante defesa é a prevenção, que salva vidas", alertou o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado.