O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para chuvas intensas até esta quarta-feira, 17 de dezembro, incluindo Campinas e a Região Metropolitana. O aviso indica possibilidade de precipitações entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm no dia, além de ventos fortes, com rajadas entre 40 e 60 km/h.

Entre os principais riscos associados ao cenário estão cortes de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas. A Defesa Civil de Campinas orienta que a população evite áreas de risco e não tente atravessar vias alagadas.

A previsão do Cepagri/Unicamp, divulgada nesta terça-feira (16), confirma a instabilidade na região. Para hoje, o boletim aponta céu encoberto desde a manhã e mínima de 21°C. "Hoje, o tempo ficará encoberto com pancadas de chuvas que podem ser fortes à tarde e noite, devido à passagem de uma frente fria", informa o Cepagri. A máxima prevista é de 28°C.