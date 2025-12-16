A Secretaria de Saúde de Sumaré definiu um esquema especial de atendimento durante o recesso de fim de ano para assegurar a continuidade dos serviços considerados essenciais à população. Entre as ações previstas estão a aplicação da vacina BCG e a coleta do Teste do Pezinho (PKU), que ocorrerão nos dias 23 e 29 de dezembro, das 8h às 12h, na Unidade de Saúde da Família (USF) CIS Nova Veneza.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vacina BCG é indicada preferencialmente entre o 3º e o 5º dia de vida dos recém-nascidos e faz parte do calendário básico de imunização infantil. Já o Teste do Pezinho é fundamental para a detecção precoce de doenças metabólicas, genéticas e infecciosas.

Outro serviço mantido durante o recesso é a vacinação antirrábica humana (pós-exposição), destinada a pessoas que tiveram contato de risco com animais. A aplicação será realizada nos dias 23, 26, 29 e 30 de dezembro e 2 de janeiro, também das 8h às 12h, no Pronto Atendimento (PA) CIS Nova Veneza, localizado na parte superior do prédio. A administração do imunizante segue protocolo específico de prevenção da raiva.