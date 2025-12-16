A Prefeitura de Campinas reabriu, na manhã desta terça-feira (16), os 25 parques e bosques municipais, além da Mata de Santa Genebra, após a redução no volume de chuvas registrado na cidade. Segundo o Sistema Integrado de Defesa Civil (Sidec), o acumulado das últimas 72 horas ficou em 68 milímetros, abaixo do limite que determina o fechamento preventivo desses espaços.

As áreas verdes estavam fechadas desde domingo (13), quando o volume de chuvas ultrapassou o patamar considerado de risco. O Decreto Municipal nº 24.175, de 27 de novembro de 2025, que regulamenta a Operação Chuvas de Verão, prevê a suspensão das visitas sempre que o acumulado em 72 horas atingir 80 milímetros.

De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, os parques concentram grande número de árvores e, mesmo com manejo e monitoramento constantes, chuvas intensas, ventos fortes e solo encharcado aumentam o risco de quedas, inclusive de árvores consideradas saudáveis. Por isso, o fechamento é adotado como medida preventiva para garantir a segurança da população.