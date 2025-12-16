O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) revogou a liminar que havia suspendido o pagamento do auxílio-nutricional e da 13ª parcela do vale-alimentação aos servidores da Prefeitura de Campinas. A decisão foi proferida pelo desembargador Afonso Faro Jr., relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que questiona os benefícios.
Com a revogação da medida, os pagamentos ficam autorizados até o julgamento definitivo da ação, devolvendo à Prefeitura a possibilidade de manter os repasses previstos em lei aos servidores ativos, aposentados e pensionistas.
A decisão judicial ocorre em meio ao estado de greve aprovado pela categoria no último dia 5 de dezembro, após a suspensão dos benefícios por força da liminar agora derrubada. O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (STMC) informou que irá cobrar o pagamento imediato dos valores.
O coordenador-geral do sindicato, Tadeu Cohen, afirmou que a decisão confirma a posição defendida pela entidade desde o início do impasse. “A suspensão da liminar prova a nossa luta. São direitos adquiridos, legítimos e que devem ser pagos a todos imediatamente”, declarou.
A ADI segue em tramitação no TJ-SP e ainda será analisada no mérito, mas, até que haja uma decisão final, os benefícios permanecem válidos. O STMC avalia os próximos passos da mobilização e aguarda posicionamento formal da Prefeitura sobre o calendário de pagamento.
De acordo com a prefeitura, os benefícios serão creditados nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro, junto com a segunda parcela do 13º salário.