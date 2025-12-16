O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) revogou a liminar que havia suspendido o pagamento do auxílio-nutricional e da 13ª parcela do vale-alimentação aos servidores da Prefeitura de Campinas. A decisão foi proferida pelo desembargador Afonso Faro Jr., relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que questiona os benefícios.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com a revogação da medida, os pagamentos ficam autorizados até o julgamento definitivo da ação, devolvendo à Prefeitura a possibilidade de manter os repasses previstos em lei aos servidores ativos, aposentados e pensionistas.

A decisão judicial ocorre em meio ao estado de greve aprovado pela categoria no último dia 5 de dezembro, após a suspensão dos benefícios por força da liminar agora derrubada. O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (STMC) informou que irá cobrar o pagamento imediato dos valores.