A deliberação ocorreu na última sessão legislativa de 2025 e encerrou uma tramitação marcada pela rapidez. O texto recebeu 29 votos favoráveis , incluindo os das vereadoras do PSOL, Mariana Conti e Fernanda Souto , que haviam votado contra a proposta na primeira discussão, mas desta vez acompanharam o parecer favorável.

A Câmara Municipal de Campinas aprovou por unanimidade, na noite desta segunda-feira, em votação definitiva , o Projeto de Lei Complementar nº 136/2025 , que cria 105 novos cargos comissionados no Legislativo e promove uma ampla reestruturação administrativa dos gabinetes parlamentares.

Com a aprovação final, a nova estrutura administrativa passa a valer a partir de janeiro de 2026, permitindo que os vereadores realizem as contratações dos novos assessores durante o recesso parlamentar, com impacto imediato na folha de pagamento da Câmara.

O projeto já havia sido aprovado em primeira votação na semana passada, com 28 votos favoráveis e dois contrários, em uma sessão sem debate aprofundado em plenário. A proposta chegou ao Legislativo com o apoio formal de 27 dos 33 vereadores, o que praticamente garantiu sua aprovação desde o início da tramitação.

Pelo texto aprovado, são criados 99 cargos de assessor de políticas públicas, diretamente vinculados aos gabinetes parlamentares. Com isso, cada vereador passa a contar com oito assessores, três a mais do que os cinco atualmente permitidos. O salário previsto para cada novo cargo é de R$ 8,5 mil.