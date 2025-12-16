O Guarda Civil Municipal de Indaiatuba, GCM Torzato, continua sua recuperação após sofrer um grave acidente durante uma perseguição, no último dia 3 de agosto, em Salto. Ele ficou internado por 23 dias, sendo três em UTI, e passou por cirurgia de emergência.
Após receber alta, Torzato enfrentou um longo período de 90 dias imobilizado, sem poder se mover. As lesões foram de alto risco: fratura no fêmur, na bacia e duas lesões na coluna cervical. Uma colega que estava na mesma viatura também se feriu, mas teve um quadro menos grave, recebendo alta após poucos dias de internação.
O incidente começou quando equipes foram alertadas, via rádio, sobre uma motocicleta Honda Hornet circulando pela Avenida Presidente Vargas, em Indaiatuba. Uma guarnição localizou o veículo e tentou a abordagem, mas o condutor ignorou os sinais luminosos e sonoros e fugiu, entrando em diversas ruas na contramão.
A fuga seguiu pela SP-75, no sentido Salto. Com o apoio de outras viaturas, a perseguição continuou. Na cidade vizinha, o motociclista manteve a manobra arriscada de trafegar na contramão para evitar a interceptação.
Foi durante essa ação que o GCM Torzato, ao volante da viatura de prefixo 195, perdeu o controle do veículo em uma curva na Avenida das Nações Unidas e colidiu violentamente contra uma árvore.
Socorro e conclusão da perseguição
Imediatamente, parte das equipes abortou a perseguição para socorrer os colegas acidentados. Enquanto isso, os demais agentes continuaram a seguir o motociclista.
Pouco depois, o próprio suspeito perdeu o controle da moto na Avenida Rocha Moutonnée, no bairro Salto de São José, colidindo em um poste de iluminação. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Monte Serrat.
Os dois guardas civis foram levados ao Pronto-Socorro do Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC), em Itu. Os locais dos dois acidentes foram isolados para a perícia, e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itu. O motociclista deve responder por seus atos perante a Justiça.