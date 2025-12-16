O Guarda Civil Municipal de Indaiatuba, GCM Torzato, continua sua recuperação após sofrer um grave acidente durante uma perseguição, no último dia 3 de agosto, em Salto. Ele ficou internado por 23 dias, sendo três em UTI, e passou por cirurgia de emergência.

Após receber alta, Torzato enfrentou um longo período de 90 dias imobilizado, sem poder se mover. As lesões foram de alto risco: fratura no fêmur, na bacia e duas lesões na coluna cervical. Uma colega que estava na mesma viatura também se feriu, mas teve um quadro menos grave, recebendo alta após poucos dias de internação.

O incidente começou quando equipes foram alertadas, via rádio, sobre uma motocicleta Honda Hornet circulando pela Avenida Presidente Vargas, em Indaiatuba. Uma guarnição localizou o veículo e tentou a abordagem, mas o condutor ignorou os sinais luminosos e sonoros e fugiu, entrando em diversas ruas na contramão.