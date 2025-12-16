Um pedreiro de 46 anos foi detido em Americana após atirar contra um homem que invadiu sua residência. O caso, registrado como legítima defesa pelo morador, acabou resultando na sua prisão em flagrante por posse irregular da arma utilizada – uma espingarda.

De acordo com o boletim de ocorrência, o episódio começou horas antes, em um bar localizado na estrada municipal Ivo Macris. O pedreiro e outro homem se envolveram em uma briga, iniciada por provocações, e chegaram a trocar agressões físicas antes de serem separados. Um deles deixou o local.

Segundo o relato do morador à Polícia Militar, acionada por volta das 23h, o mesmo homem teria retornado mais tarde e invadido sua casa. Diante da invasão, o pedreiro efetuou um disparo de espingarda, atingindo o intruso no peito. O homem ferido conseguiu fugir e não foi localizado pelos policiais.