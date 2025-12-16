Um pedreiro de 46 anos foi detido em Americana após atirar contra um homem que invadiu sua residência. O caso, registrado como legítima defesa pelo morador, acabou resultando na sua prisão em flagrante por posse irregular da arma utilizada – uma espingarda.
De acordo com o boletim de ocorrência, o episódio começou horas antes, em um bar localizado na estrada municipal Ivo Macris. O pedreiro e outro homem se envolveram em uma briga, iniciada por provocações, e chegaram a trocar agressões físicas antes de serem separados. Um deles deixou o local.
Segundo o relato do morador à Polícia Militar, acionada por volta das 23h, o mesmo homem teria retornado mais tarde e invadido sua casa. Diante da invasão, o pedreiro efetuou um disparo de espingarda, atingindo o intruso no peito. O homem ferido conseguiu fugir e não foi localizado pelos policiais.
Ao chegar ao local, os militares encontraram vestígios de sangue no quintal. O pedreiro indicou onde havia escondido a arma, em um terreno próximo. A espingarda foi apreendida por estar em situação irregular, ou seja, sem registro ou porte legal.
O pedreiro foi levado à delegacia e autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Ele pagou fiança no valor de R$ 520 e responderá ao processo em liberdade.
Enquanto o pedreiro responde pela posse da arma, os crimes atribuídos ao suposto invasor — ameaça e violação de domicílio — serão apurados pela polícia tão logo o homem seja identificado e localizado. A investigação está a cargo do 4º Distrito Policial de Americana.