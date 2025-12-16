17 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
OCORRÊNCIA POLICIAL

Pedreiro briga em bar, tem casa invadida e atira em suspeito

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Caso foi registrado como legítima defesa, mas pedreiro acabou preso por posse irregular de arma de fogo.
Caso foi registrado como legítima defesa, mas pedreiro acabou preso por posse irregular de arma de fogo.

Um pedreiro de 46 anos foi detido em Americana após atirar contra um homem que invadiu sua residência. O caso, registrado como legítima defesa pelo morador, acabou resultando na sua prisão em flagrante por posse irregular da arma utilizada – uma espingarda.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o episódio começou horas antes, em um bar localizado na estrada municipal Ivo Macris. O pedreiro e outro homem se envolveram em uma briga, iniciada por provocações, e chegaram a trocar agressões físicas antes de serem separados. Um deles deixou o local.

Segundo o relato do morador à Polícia Militar, acionada por volta das 23h, o mesmo homem teria retornado mais tarde e invadido sua casa. Diante da invasão, o pedreiro efetuou um disparo de espingarda, atingindo o intruso no peito. O homem ferido conseguiu fugir e não foi localizado pelos policiais.

Ao chegar ao local, os militares encontraram vestígios de sangue no quintal. O pedreiro indicou onde havia escondido a arma, em um terreno próximo. A espingarda foi apreendida por estar em situação irregular, ou seja, sem registro ou porte legal.

O pedreiro foi levado à delegacia e autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Ele pagou fiança no valor de R$ 520 e responderá ao processo em liberdade.

Enquanto o pedreiro responde pela posse da arma, os crimes atribuídos ao suposto invasor — ameaça e violação de domicílio — serão apurados pela polícia tão logo o homem seja identificado e localizado. A investigação está a cargo do 4º Distrito Policial de Americana.

Comentários

Comentários