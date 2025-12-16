Uma autoescola localizada no Jardim Santa Lúcia, em Campinas, foi alvo de uma invasão. Criminosos entraram no estabelecimento pelo telhado e levaram dois carros, duas motocicletas, celulares, computadores e os próprios equipamentos do sistema de segurança. O prejuízo total é estimado em cerca de R$ 50 mil.

Após acessarem o interior da autoescola, os suspeitos usaram as motos e os carros do local para transportar os itens furtados. Eles também arrombaram o portão para facilitar a fuga com os veículos.

Na manhã de segunda-feira (15), dois dos carros roubados foram recuperados. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso para identificar e localizar os responsáveis pela ação.