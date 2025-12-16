Um motorista de 25 anos teve seu carro apreendido após realizar manobras perigosas e se recusar a fazer o teste do bafômetro em Mogi Guaçu. A ação ocorreu na Avenida Bandeirantes, no Parque Cidade Nova, e envolveu várias equipes da Guarda Civil Municipal (GCM).
De acordo com o registro da GCM, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) flagraram o condutor de um Honda Civic preto realizando um “cavalo de pau” em conjunto com outro veículo, um Civic prata, nas proximidades da Secretaria Municipal de Educação.
Ao perceber a abordagem, o motorista do carro preto tentou fugir em alta velocidade, mas foi interceptado pelos guardas perto do Lar da Velhice Guaçuana. O segundo veículo envolvido na manobra conseguiu deixar o local antes que os agentes pudessem anotar sua placa.
O condutor abordado, que possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) emitida há pouco mais de um ano, em maio de 2024, recusou-se a se submeter ao teste do etilômetro (bafômetro).
Diante da recusa ao teste, os agentes procederam com a apreensão do veículo, que foi removido por guincho.