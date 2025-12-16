A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no Parque Rosa e Silva, em Sumaré. Segundo o registro policial, a vítima, uma mulher, foi encontrada na Rua das Laranjeiras com ferimentos visíveis causados por agressões físicas.

Ela relatou aos agentes que o agressor era seu ex-companheiro. Os policiais conseguiram localizar o suspeito ainda nas proximidades do local do crime. Diante das evidências e do relato da ofendida, o homem foi detido no local.

Tanto a vítima quanto o agressor foram conduzidos ao Plantão Policial para a formalização da ocorrência. Após os procedimentos legais, o ex-companheiro foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.