A PM (Polícia Militar) prendeu em flagrante dois homens por tráfico de drogas no Jardim Santa Clara, em Hortolândia. A ação ocorreu após uma denúncia anônima que indicava a venda de entorpecentes na região.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante o patrulhamento, os policiais visualizaram dois indivíduos manuseando sacolas em uma área de mata e, em seguida, entrando em um bar próximo. Diante da grande concentração de pessoas no local, a equipe solicitou reforço para realizar a abordagem com segurança.

Durante a intervenção, com um dos suspeitos foram encontradas porções de drogas e dinheiro, idênticos aos itens que estavam nas sacolas. O homem confessou a prática do tráfico. Com o outro suspeito, os policiais apreenderam uma porção de cocaína e um aparelho celular. Este segundo indivíduo ainda tentou subornar e intimidar os agentes durante a ação.