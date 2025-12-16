16 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Logo Sampi
NA CADEIA

Traficante tentou subornar PM e levou o troco

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Denúncia anônima levou à prisão de dois homens e à apreensão de drogas e dinheiro em bar no Jardim Santa Clara.
PM (Polícia Militar) prendeu em flagrante dois homens por tráfico de drogas no Jardim Santa Clara, em Hortolândia. A ação ocorreu após uma denúncia anônima que indicava a venda de entorpecentes na região.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante o patrulhamento, os policiais visualizaram dois indivíduos manuseando sacolas em uma área de mata e, em seguida, entrando em um bar próximo. Diante da grande concentração de pessoas no local, a equipe solicitou reforço para realizar a abordagem com segurança.

Durante a intervenção, com um dos suspeitos foram encontradas porções de drogas e dinheiro, idênticos aos itens que estavam nas sacolas. O homem confessou a prática do tráfico. Com o outro suspeito, os policiais apreenderam uma porção de cocaína e um aparelho celular. Este segundo indivíduo ainda tentou subornar e intimidar os agentes durante a ação.

Os dois foram conduzidos ao plantão policial. No total, foram apreendidos:

26 gramas de cocaína, 14 gramas de crack, R$ 62,75 em dinheiro e 1 aparelho celular.

