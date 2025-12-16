A terça-feira (16) será marcada por tempo instável e úmido na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Há previsão de chuva a qualquer hora do dia, com risco de precipitações localmente fortes e potencial para transtornos.

Os termômetros devem registrar uma ligeira queda na temperatura máxima. A mínima está prevista para 21°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 25°C, garantindo um dia abafado, em razão da alta umidade do ar.

Diante da possibilidade de chuva intensa em pontos isolados da região, a Defesa Civil reforça a importância de que a população fique atenta aos canais oficiais de comunicação.