16 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Terça-feira será chuvosa e abafada na RMC, alerta Cepagri

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Há previsão de chuva a qualquer hora do dia, com risco de precipitações localmente fortes e potencial para transtornos.
Há previsão de chuva a qualquer hora do dia, com risco de precipitações localmente fortes e potencial para transtornos.

terça-feira (16) será marcada por tempo instável e úmido na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Há previsão de chuva a qualquer hora do dia, com risco de precipitações localmente fortes e potencial para transtornos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os termômetros devem registrar uma ligeira queda na temperatura máxima. A mínima está prevista para 21°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 25°C, garantindo um dia abafado, em razão da alta umidade do ar.

Diante da possibilidade de chuva intensa em pontos isolados da região, a Defesa Civil reforça a importância de que a população fique atenta aos canais oficiais de comunicação.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Comentários

Comentários