A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará nos dias terça (16) e quarta (17) uma Formação Pedagógica e Disciplinar voltada às escolas cívico-militares da rede municipal. A capacitação ocorrerá na Faculdade Anhanguera de Sumaré, das 8h30 às 16h, e será destinada exclusivamente aos gestores escolares.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O encontro será conduzido por Matheus Staaks Souza, coordenador-geral de parcerias da Secretaria de Educação com instituições de defesa e segurança pública, e por Almir Eustáquio da Silva, presidente da Associação dos Policiais Rodoviários Federais do Tocantins, responsável por escolas vinculadas à PRF e professor da UniPRF.
A formação tem como foco o alinhamento de diretrizes pedagógicas, a organização do ambiente escolar, a gestão disciplinar e a troca de experiências relacionadas à implementação do modelo cívico-militar, que prevê maior estrutura organizacional e padronização de rotinas.
Atualmente, duas escolas da rede municipal adotam o modelo. A EM Magdalena Maria Vedovato Callegari foi a primeira a iniciar a implantação em 2025. Na sequência, a Escola Municipal Eliana Minchin Vaughan passou a integrar o programa após aprovação da comunidade escolar em consulta pública.
Segundo a Secretaria de Educação, a capacitação busca oferecer suporte técnico aos gestores, garantindo que a condução do modelo ocorra de forma alinhada às normas educacionais e às necessidades pedagógicas da rede.