A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará nos dias terça (16) e quarta (17) uma Formação Pedagógica e Disciplinar voltada às escolas cívico-militares da rede municipal. A capacitação ocorrerá na Faculdade Anhanguera de Sumaré, das 8h30 às 16h, e será destinada exclusivamente aos gestores escolares.

O encontro será conduzido por Matheus Staaks Souza, coordenador-geral de parcerias da Secretaria de Educação com instituições de defesa e segurança pública, e por Almir Eustáquio da Silva, presidente da Associação dos Policiais Rodoviários Federais do Tocantins, responsável por escolas vinculadas à PRF e professor da UniPRF.

A formação tem como foco o alinhamento de diretrizes pedagógicas, a organização do ambiente escolar, a gestão disciplinar e a troca de experiências relacionadas à implementação do modelo cívico-militar, que prevê maior estrutura organizacional e padronização de rotinas.