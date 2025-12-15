A Prefeitura de Campinas manteve fechados os 25 parques e bosques municipais nesta segunda-feira, 15 de dezembro, em razão do alto volume de chuvas acumulado nas últimas 72 horas, que chegou a 108,7 milímetros, segundo o Sistema Integrado de Defesa Civil (Sidec), do Governo do Estado. O município permanece em estado de Atenção, e a situação será reavaliada em 24 horas.

A Mata de Santa Genebra, administrada pela Fundação José Pedro de Oliveira, também segue com atividades e visitas suspensas até nova análise das condições climáticas.

Os espaços verdes estão fechados desde a manhã de domingo (14), quando o acumulado já havia ultrapassado 80 milímetros, limite previsto no Decreto nº 24.175, de 27 de novembro de 2025, que regulamenta a Operação Chuvas de Verão. A norma determina o fechamento preventivo de parques e bosques sempre que esse volume for atingido em 72 horas.