A Câmara Municipal de Campinas deu mais um passo acelerado para concluir a aprovação do projeto que cria 105 novos cargos comissionados no Legislativo. Menos de uma semana após a primeira votação, o Projeto de Lei Complementar 136/2025 já foi incluído na pauta da sessão de segunda-feira, que marca o encerramento das atividades legislativas de 2025.

Com isso, a proposta deve ser aprovada em segunda e definitiva votação, permitindo que a nova estrutura entre em vigor já em janeiro. Na prática, os vereadores poderão contratar os novos assessores durante o recesso parlamentar, com impacto imediato na folha de pagamento da Câmara.

O projeto foi aprovado em primeira discussão na quarta-feira (10), com 28 votos favoráveis e apenas dois contrários, em uma votação rápida e sem debate em plenário. A matéria já havia chegado assinada por 27 dos 33 vereadores, o que praticamente assegurou sua tramitação relâmpago.