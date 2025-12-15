A Câmara Municipal de Campinas deu mais um passo acelerado para concluir a aprovação do projeto que cria 105 novos cargos comissionados no Legislativo. Menos de uma semana após a primeira votação, o Projeto de Lei Complementar 136/2025 já foi incluído na pauta da sessão de segunda-feira, que marca o encerramento das atividades legislativas de 2025.
Com isso, a proposta deve ser aprovada em segunda e definitiva votação, permitindo que a nova estrutura entre em vigor já em janeiro. Na prática, os vereadores poderão contratar os novos assessores durante o recesso parlamentar, com impacto imediato na folha de pagamento da Câmara.
O projeto foi aprovado em primeira discussão na quarta-feira (10), com 28 votos favoráveis e apenas dois contrários, em uma votação rápida e sem debate em plenário. A matéria já havia chegado assinada por 27 dos 33 vereadores, o que praticamente assegurou sua tramitação relâmpago.
O texto autoriza a criação de 99 cargos de assessor de políticas públicas, vinculados diretamente aos gabinetes parlamentares. Com isso, cada vereador passa a ter oito assessores, três a mais do que os cinco atuais. Cada novo cargo terá salário de R$ 8,5 mil.
Além da ampliação dos gabinetes, o pacote também cria seis novos cargos de apoio às comissões permanentes da Casa, sendo cinco funções com salário de R$ 10 mil e um cargo de subsecretário de comissões, com remuneração de R$ 32 mil.
O impacto financeiro estimado é de R$ 20 milhões por ano. Com a inclusão do projeto na pauta de segunda-feira, a tramitação será concluída em tempo recorde, consolidando a maior reestruturação administrativa da Câmara em mais de uma década.