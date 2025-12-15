A Secretaria de Saúde de Campinas inicia na próxima segunda-feira, 15 de dezembro, a vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR) em gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem limite de idade. A aplicação será feita nos 69 Centros de Saúde do município, que já estão abastecidos com o imunizante.

O município recebeu 3.273 doses no primeiro lote, repassado pelo governo federal na última terça-feira (9). A vacina é administrada em dose única e tem como objetivo proteger os bebês nos primeiros meses de vida, por meio da transferência de anticorpos da mãe para o feto.

O VSR é o principal causador de bronquiolite e pneumonias em crianças menores de dois anos e está associado a quadros graves de síndrome respiratória. Segundo a coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli, a estratégia deve reduzir internações e mortes. “A vacinação é fundamental para diminuir casos graves e óbitos em bebês de até seis meses, além de aliviar a pressão sobre a rede de saúde”, afirmou.