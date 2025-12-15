15 de dezembro de 2025
CONFUSÃO

Jovem avança contra PM e é baleado no tórax em Americana

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Jovem de 23 anos foi atingido por dois disparos durante ação da PM no Residencial Jaguari e recebeu alta no mesmo dia.
Um homem de 23 anos foi baleado por um policial militar durante uma abordagem no Residencial Jaguari, em Americana, na manhã de domingo (14). Segundo a Polícia Civil, o rapaz reagiu, investiu contra os agentes e foi atingido por dois tiros, mas sofreu apenas ferimentos superficiais e recebeu alta hospitalar no mesmo dia.

O caso ocorreu no cruzamento das ruas Elizete Cardoso e Adoniram Barbosa, após uma equipe da PM ser acionada para atender a uma ocorrência de “indivíduo alvejado”. No local, os policiais encontraram o jovem já ferido e acompanhado pelo próprio pai, que o seguia por perceber que o filho “não estava bem”, possivelmente sob efeito de bebida alcoólica.

De acordo com o relato da corporação, os militares tentaram abordar o homem, mas ele resistiu, iniciou uma discussão e, após parecer se afastar, voltou ao local “gesticulando e investindo contra os policiais”. A reação motivou os dois disparos. O jovem foi atingido no tórax e no braço e socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Apesar dos tiros, o estado de saúde do rapaz permitiu alta ainda pela manhã. Ele foi levado à delegacia para prestar depoimento, mas passou mal e precisou retornar de ambulância ao hospital. Após novo atendimento, recebeu liberação e voltou ao plantão policial para concluir os trâmites.

Sem documentos no momento da abordagem, o homem relatou à polícia que houve “truculência” por parte de um dos agentes, o que teria dado início à discussão. Ele admitiu, no entanto, ter feito gestos com os braços durante a confusão, momento em que os disparos foram efetuados.

O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado. O jovem foi autuado pelos crimes de desobediência, resistência e desacato, mas não foi preso e responderá ao processo em liberdade.

