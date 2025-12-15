Um homem de 23 anos foi baleado por um policial militar durante uma abordagem no Residencial Jaguari, em Americana, na manhã de domingo (14). Segundo a Polícia Civil, o rapaz reagiu, investiu contra os agentes e foi atingido por dois tiros, mas sofreu apenas ferimentos superficiais e recebeu alta hospitalar no mesmo dia.

O caso ocorreu no cruzamento das ruas Elizete Cardoso e Adoniram Barbosa, após uma equipe da PM ser acionada para atender a uma ocorrência de “indivíduo alvejado”. No local, os policiais encontraram o jovem já ferido e acompanhado pelo próprio pai, que o seguia por perceber que o filho “não estava bem”, possivelmente sob efeito de bebida alcoólica.

De acordo com o relato da corporação, os militares tentaram abordar o homem, mas ele resistiu, iniciou uma discussão e, após parecer se afastar, voltou ao local “gesticulando e investindo contra os policiais”. A reação motivou os dois disparos. O jovem foi atingido no tórax e no braço e socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.