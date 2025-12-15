Um homem foi preso pela Polícia Militar no final de semana, após agredir a ex-esposa durante uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Vitória, em Mogi Guaçu. De acordo com a vítima, o ex-marido foi até a residência dela, começou a ofendê-la e, em seguida, partiu para a agressão física.

Quando a PM chegou ao local, o suspeito ainda estava nas proximidades da casa e teria tentado pular o muro para fugir. Os militares realizaram uma busca pessoal no indivíduo, mas não localizaram nenhum objeto ilícito.

Após ouvir o relato da mulher, os policiais efetuaram a prisão em flagrante. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária, onde o agressor permaneceu detido.