15 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Bêbado, ex-marido é preso por agredir mulher em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
De acordo com a vítima, o ex-marido foi até a residência dela, começou a ofendê-la e, em seguida, partiu para a agressão física.
Um homem foi preso pela Polícia Militar no final de semana, após agredir a ex-esposa durante uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Vitória, em Mogi Guaçu. De acordo com a vítima, o ex-marido foi até a residência dela, começou a ofendê-la e, em seguida, partiu para a agressão física.

Quando a PM chegou ao local, o suspeito ainda estava nas proximidades da casa e teria tentado pular o muro para fugir. Os militares realizaram uma busca pessoal no indivíduo, mas não localizaram nenhum objeto ilícito.

Após ouvir o relato da mulher, os policiais efetuaram a prisão em flagrante. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária, onde o agressor permaneceu detido.

