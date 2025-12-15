As fortes chuvas dos últimos dias resultaram em um novo problema na infraestrutura urbana de Campinas. No domingo (14), parte do pavimento asfáltico cedeu no cruzamento das ruas José Soriano de Souza Filho e Francisco de Angelis, no bairro Vila Joaquim Inácio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Prefeitura, o afundamento foi causado pela pressão da água da chuva acumulada nas galerias pluviais, que deslocou um tubo subterrâneo. O fenômeno abriu uma cratera no local, comprometendo a segurança do tráfego.

Imediatamente após o ocorrido, equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) foram ao local. A área foi totalmente sinalizada e o cruzamento, interditado para veículos e pedestres. O objetivo é evitar acidentes.