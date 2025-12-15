A Polícia Militar realizou a prisão de dois procurados pela Justiça em menos de 24 horas na cidade de Itapira. As capturas ocorreram em situações diferentes: uma durante patrulhamento rotineiro e outra em uma operação de fiscalização de trânsito.
A primeira prisão aconteceu no sábado (13). Durante uma ronda no Condomínio Residencial Juscelino Kubitschek, os policiais avistaram um homem que, ao notar a viatura, fugiu e entrou correndo em uma residência. Os militares o acompanharam e o localizaram escondido no banheiro da casa.
Ao ser questionado, o homem confessou espontaneamente que era foragido. Após consulta ao sistema policial, foi confirmado que ele era procurado pela prática de furto.
Blitz
Já na noite de sexta-feira (12), durante uma operação de fiscalização de trânsito, os policiais reconheceram uma passageira de um veículo. Ela era procurada pela Justiça e havia sido alvo de buscas pela polícia nos dias anteriores.
O condutor e o veículo estavam em situação regular. No entanto, uma consulta criminal confirmou que a mulher possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, com pena de oito anos a cumprir em regime fechado.
Ambos os detidos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Itapira, onde tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Eles permanecem à disposição da Justiça.