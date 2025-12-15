A Polícia Militar realizou a prisão de dois procurados pela Justiça em menos de 24 horas na cidade de Itapira. As capturas ocorreram em situações diferentes: uma durante patrulhamento rotineiro e outra em uma operação de fiscalização de trânsito.

A primeira prisão aconteceu no sábado (13). Durante uma ronda no Condomínio Residencial Juscelino Kubitschek, os policiais avistaram um homem que, ao notar a viatura, fugiu e entrou correndo em uma residência. Os militares o acompanharam e o localizaram escondido no banheiro da casa.

Ao ser questionado, o homem confessou espontaneamente que era foragido. Após consulta ao sistema policial, foi confirmado que ele era procurado pela prática de furto.

Blitz