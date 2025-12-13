A cantora, bailarina e compositora Fanta Konatê, nascida na República da Guiné e radicada no Brasil há mais de duas décadas, traz a Campinas o projeto “África Viva em Mim”, com atividades gratuitas que celebram a arte, a ancestralidade e a valorização da cultura afro-brasileira.

Neste sábado (13), às 19h, acontece o espetáculo “Fanta Donabá – A Grande Bailarina”, com participação do grupo Djembedon e degustação de pratos típicos da culinária ancestral africana. Todas as atividades serão realizadas na Casa de Cultura Fazenda Roseira, com entrada gratuita mediante reserva pelo Sympla: https://bit.ly/africaemmimcampinas.

Depois de estrear em Ribeirão Preto, “África Viva em Mim” chega a Campinas e, em 2026, segue para Sorocaba, Taubaté e Santo André. Mais do que um espetáculo, o projeto propõe uma reflexão sobre identidade, ancestralidade e resistência, reafirmando o papel fundamental da arte africana na formação da cultura brasileira e ampliando o respeito à diversidade e ao protagonismo negro.