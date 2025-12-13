A Polícia Civil prendeu, na sexta-feira (12), o proprietário de um portal de notícias local sob a acusação de praticar extorsão contra uma farmácia de Americana. A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Ele foi detido no interior do estabelecimento comercial no momento em que, de acordo com a polícia, recebia o valor de R$ 5 mil da vítima. Segundo o boletim de ocorrência, a investigação começou após uma denúncia da farmácia. A empresa relatou que estava sendo alvo de extorsão por parte do acusado. A alegação é de que ele exigia pagamento para não publicar informações sigilosas relativas a processos trabalhistas do estabelecimento.

A polícia apurou que o suspeito inicialmente publicou uma matéria com supostas denúncias de ex-funcionários. Após a publicação, teria entrado em contato com a farmácia oferecendo a retirada do conteúdo do ar mediante pagamento, sugerindo a formalização por meio de um "contrato de publicidade".