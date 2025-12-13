Uma mulher foi presa na sexta-feira (12) em Mogi Mirim, acusada de desacato, ameaça e embriaguez ao volante. O caso começou com uma abordagem de rotina da Polícia Militar na Avenida Expedito Quartieri e terminou com a detenção da condutora na Delegacia de Polícia.

Os policiais relataram que o veículo chamou a atenção por trafegar em zigue-zague. Uma consulta às placas revelou que o licenciamento do automóvel estava vencido desde 2021. Após sinais sonoros e luminosos, a motorista parou.

Ao ser abordada, a mulher, que apresentava forte odor de álcool, agiu de maneira ríspida. Informou estar cansada e a caminho de casa. Apesar de sua carteira de habilitação estar regular, a documentação do veículo não correspondia à realidade - ela afirmou que o carro estava em seu nome, o que não se confirmou.