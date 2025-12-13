Uma mulher foi presa na sexta-feira (12) em Mogi Mirim, acusada de desacato, ameaça e embriaguez ao volante. O caso começou com uma abordagem de rotina da Polícia Militar na Avenida Expedito Quartieri e terminou com a detenção da condutora na Delegacia de Polícia.
Os policiais relataram que o veículo chamou a atenção por trafegar em zigue-zague. Uma consulta às placas revelou que o licenciamento do automóvel estava vencido desde 2021. Após sinais sonoros e luminosos, a motorista parou.
Ao ser abordada, a mulher, que apresentava forte odor de álcool, agiu de maneira ríspida. Informou estar cansada e a caminho de casa. Apesar de sua carteira de habilitação estar regular, a documentação do veículo não correspondia à realidade - ela afirmou que o carro estava em seu nome, o que não se confirmou.
Diante da situação irregular, os PMs comunicaram a apreensão do veículo. A decisão fez com que a condutora ficasse alterada, passando a proferir ofensas e demonstrar menosprezo à equipe. Ela admitiu ter ingerido bebida alcoólica em uma praça, mas recusou-se categoricamente a realizar o teste do etilômetro, o popular bafômetro, voltando a insultar os militares.
Ameaças na Delegacia
Na Central de Polícia Judiciária, onde foi apresentada, a mulher recusou também a oportunidade de fazer exame de sangue. Foi nesse ambiente que a situação se agravou. Direcionando-se a uma policial feminina, a infratora fez graves ameaças: "Marquei bem sua cara, marca bem a minha. Vou chamar os irmãos pra te acertar e mudo meu nome se eu não detonar você na corregedoria, sua vagabunda. Vocês policiais são todos mentirosos".
Diante das novas ofensas e da intimidação, a delegada plantonista interveio e determinou a prisão em flagrante. A condutora responderá pelos crimes de desacato, ameaça e embriaguez ao volante.