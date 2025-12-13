A Polícia Militar prendeu um homem acusado de participar do roubo a um entregador de celulares no Parque das Nações, em Sumaré. O crime ocorreu na Praça do Parque das Nações, onde a vítima foi surpreendida por dois homens armados com um punhal.
De acordo com o boletim de ocorrência, a ação policial começou após denúncias de moradores sobre dois indivíduos que haviam acabado de roubar uma mochila contendo aparelhos celulares. Uma equipe foi deslocada para a Rua Zuleika Rodrigues da Silva, no mesmo bairro, onde avistou os suspeitos com as características descritas.
Ao serem abordados, os dois homens fugiram a pé e entraram em residências próximas na tentativa de escapar. Com o reforço de outras viaturas, os policiais fizeram uma busca e localizaram um dos suspeitos escondido dentro de uma casa.
Durante o interrogatório, o homem preso admitiu sua participação no roubo. Ele confessou que, ao lado de um comparsa que conseguiu fugir, subtraiu a mochila e os celulares da vítima após ameaçá-la com um punhal.
No local onde começou a perseguição, os policiais encontraram a arma branca utilizada no crime e todos os objetos roubados, que foram apreendidos.
A vítima, que realizava uma entrega de celular quando foi abordada, compareceu ao local e reconheceu o detido como um dos autores da assalto. Ela confirmou que os criminosos a ameaçaram com a arma branca para tomar seus pertences.
O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial (DP) de Sumaré, onde ficou à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e localizar o segundo envolvido, que segue foragido.