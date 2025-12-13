A Polícia Militar prendeu um homem acusado de participar do roubo a um entregador de celulares no Parque das Nações, em Sumaré. O crime ocorreu na Praça do Parque das Nações, onde a vítima foi surpreendida por dois homens armados com um punhal.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação policial começou após denúncias de moradores sobre dois indivíduos que haviam acabado de roubar uma mochila contendo aparelhos celulares. Uma equipe foi deslocada para a Rua Zuleika Rodrigues da Silva, no mesmo bairro, onde avistou os suspeitos com as características descritas.

Ao serem abordados, os dois homens fugiram a pé e entraram em residências próximas na tentativa de escapar. Com o reforço de outras viaturas, os policiais fizeram uma busca e localizaram um dos suspeitos escondido dentro de uma casa.