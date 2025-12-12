13 de dezembro de 2025
REABERTOS

Campinas reabre parques após queda no acumulado de chuvas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Redução do volume de chuvas permitiu a reabertura dos 25 parques, bosques e da Mata de Santa Genebra nesta sexta-feira.

A Prefeitura de Campinas reabriu na manhã desta sexta-feira, 12 de dezembro, os 25 parques e bosques municipais, além da Mata de Santa Genebra, após a redução do acumulado de chuvas na cidade. As áreas verdes estavam fechadas desde a última quarta-feira (10) como medida preventiva.

A reabertura ocorreu porque o volume de chuva registrado nas últimas 72 horas caiu para 79 milímetros, abaixo do limite de 80 milímetros estabelecido pelo Decreto nº 24.175, de 27 de novembro de 2025, que regula a Operação Chuvas de Verão no município.

Os parques voltam a funcionar normalmente, todos os dias, com exceção do Bosque dos Jequitibás, que segue fechado às segundas-feiras, conforme a rotina habitual.

Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, o fechamento temporário é adotado porque os parques são áreas com grande concentração de árvores. Mesmo com manejo e manutenção regulares, chuvas intensas, ventos fortes e o solo encharcado podem provocar a queda de árvores saudáveis, oferecendo risco aos visitantes.

A pasta reforça que a situação segue sendo monitorada e que novas interdições podem ocorrer caso o volume de chuvas volte a atingir os índices previstos no decreto.

