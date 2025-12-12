A Prefeitura de Campinas reabriu na manhã desta sexta-feira, 12 de dezembro, os 25 parques e bosques municipais, além da Mata de Santa Genebra, após a redução do acumulado de chuvas na cidade. As áreas verdes estavam fechadas desde a última quarta-feira (10) como medida preventiva.

A reabertura ocorreu porque o volume de chuva registrado nas últimas 72 horas caiu para 79 milímetros, abaixo do limite de 80 milímetros estabelecido pelo Decreto nº 24.175, de 27 de novembro de 2025, que regula a Operação Chuvas de Verão no município.

Os parques voltam a funcionar normalmente, todos os dias, com exceção do Bosque dos Jequitibás, que segue fechado às segundas-feiras, conforme a rotina habitual.