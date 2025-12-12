Uma operação de grande porte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, realizada nesta quinta-feira (11), teve ações em Campinas e resultou na prisão de 13 pessoas, além da apreensão de drogas, armas, munições e dinheiro. A ofensiva mirou grupos ligados a facções criminosas que atuam em diferentes regiões do estado.
Batizada de Operação Divisas/Rupturas, a ação ocorreu simultaneamente em municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Campinas e Rio Claro, no interior paulista. Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão, expedidos pela Justiça Estadual e Federal a partir de investigações baseadas em inteligência policial.
A operação contou com atuação integrada da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público. Em Campinas, equipes do Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI-2) participaram diretamente das diligências.
No total, 220 policiais militares foram mobilizados, incluindo efetivos do 1º Batalhão de Choque (Rota), dos comandos regionais de São José dos Campos, Campinas e Piracicaba, além do Policiamento Rodoviário e Ambiental. Como a investigação envolveu facções com atuação interestadual, policiais militares de Minas Gerais e do Rio de Janeiro também deram apoio à operação.
Durante as ações, foram apreendidas 12 armas de fogo, 214 munições, R$ 49,6 mil em dinheiro, 16 celulares, dois notebooks e duas CPUs, além de mais de meio quilo de cocaína. Os presos, detidos em flagrante ou por cumprimento de mandados judiciais, permaneceram à disposição da Justiça.
Paralelamente à operação principal, a PM Rodoviária apreendeu 539 quilos de cocaína em Lençóis Paulista, escondidos em meio a uma carga de extrato de tomate. A droga, avaliada em cerca de R$ 10 milhões, resultou na prisão em flagrante do caminhoneiro responsável pelo transporte.