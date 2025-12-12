Uma operação de grande porte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, realizada nesta quinta-feira (11), teve ações em Campinas e resultou na prisão de 13 pessoas, além da apreensão de drogas, armas, munições e dinheiro. A ofensiva mirou grupos ligados a facções criminosas que atuam em diferentes regiões do estado.

Batizada de Operação Divisas/Rupturas, a ação ocorreu simultaneamente em municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Campinas e Rio Claro, no interior paulista. Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão, expedidos pela Justiça Estadual e Federal a partir de investigações baseadas em inteligência policial.

A operação contou com atuação integrada da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público. Em Campinas, equipes do Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI-2) participaram diretamente das diligências.