Um pedestre morreu após ser atropelado por uma carreta na noite desta quinta-feira, na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Valinhos. O acidente ocorreu no km 122 da pista sentido Sul, segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras.

De acordo com o registro operacional, a vítima, descrita como andarilho, estava sobre a faixa 1 de rolamento quando foi atingida. O motorista da carreta não teve tempo hábil para frear ou desviar e acabou atropelando o pedestre. Após o impacto, o veículo deixou o local, enquanto o corpo permaneceu inicialmente sobre a pista.

Equipes da concessionária atuaram no atendimento à ocorrência. O corpo foi reposicionado primeiro para o acostamento e, posteriormente, para o canteiro central. A perícia técnica chegou ao local pouco depois da meia-noite, seguida pela funerária.