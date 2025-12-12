Um veículo oficial da Prefeitura de Sumaré foi consumido por um incêndio na quinta-feira (11), na Rua José Maria Miranda, no Centro da cidade. O fato ocorreu por volta das 10h30, logo após a Kombi, pertencente à Secretaria de Serviços Públicos, ter sido abastecida em um posto de combustível.

Funcionários do local tentaram controlar as chamas com o uso de extintores, mas o fogo só foi completamente dominado com a intervenção do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender a ocorrência.

Segundo informações da administração municipal, apenas o motorista estava no veículo no momento do incidente e não sofreu ferimentos. A Prefeitura informou que todas as providências necessárias estão sendo tomadas e que o caso será apurado para identificar as causas do incêndio.