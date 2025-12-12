A PM (Polícia Militar) prendeu, na madrugada desta quinta-feira (11), um homem por violência doméstica no bairro Vila Flórida, em Mogi Guaçu. De acordo com o relato da vítima, ela e o companheiro — que era seu namorado — estavam em uma chácara e haviam consumido bebida alcoólica ao longo do dia.

A situação se agravou quando o homem passou a proferir ofensas contra a mulher. Para evitar a continuidade das agressões verbais, ela decidiu sair do local e ir para a rua. No entanto, o suspeito a seguiu e, já em via pública, iniciou as agressões físicas, puxando-a pelos cabelos e desferindo golpes.

Os policiais militares foram acionados, localizaram o agressor ainda no local e realizaram a abordagem. Após as providências iniciais, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.