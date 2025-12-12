Os moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) terão mais um dia de tempo estável nesta sexta-feira (12). De acordo com a previsão meteorológica, não há expectativa de mudanças significativas, com o sol predominando e pouca variação de nuvens ao longo do dia.

As temperaturas seguem dentro do padrão registrado nos últimos dias. A mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima pode atingir 29°C, garantindo uma sexta-feira de calor moderado e tempo firme, sem risco de chuva.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.