13 de dezembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Sexta-feira será de sol e tempo firme na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Previsão aponta para um dia de tempo firme, com Sol entre nuvens e termômetros variando entre 19°C e 29°C em Campinas e região.
Previsão aponta para um dia de tempo firme, com Sol entre nuvens e termômetros variando entre 19°C e 29°C em Campinas e região.

Os moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) terão mais um dia de tempo estável nesta sexta-feira (12). De acordo com a previsão meteorológica, não há expectativa de mudanças significativas, com o sol predominando e pouca variação de nuvens ao longo do dia.

As temperaturas seguem dentro do padrão registrado nos últimos dias. A mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima pode atingir 29°C, garantindo uma sexta-feira de calor moderado e tempo firme, sem risco de chuva.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

