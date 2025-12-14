A Secretaria de Saúde de Campinas passou a oferecer o Implanon para todas as mulheres em idade fértil, ampliando o acesso ao método contraceptivo de longa duração em toda a rede municipal. A mudança marca uma expansão importante na política de planejamento reprodutivo da cidade. Antes, o implante era restrito a grupos específicos, como adolescentes, mulheres com contraindicação ao uso de estrógenos, distúrbios de saúde mental grave, dependência química, profissionais do sexo, mulheres vivendo com HIV/Aids e população em situação de rua.

Segundo Miriam Nobrega, coordenadora da Saúde da Mulher, “é uma grande conquista para o município alcançar uma medida que representa um avanço na autonomia reprodutiva das mulheres. É importante que elas possam fazer suas próprias escolhas com o método que melhor dialogue com suas necessidades”.

A busca pelo Implanon tem aumentado ano a ano. Dados atualizados até novembro mostram crescimento expressivo: