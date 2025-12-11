13 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MAIS VIOLÊNCIA

Marido dá martelada na cabeça da esposa no Parque Valença

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Mulher é socorrida desacordada após ser ferida com martelo; agressor foi preso em flagrante
Mulher é socorrida desacordada após ser ferida com martelo; agressor foi preso em flagrante

Um homem de 79 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (11) após agredir a esposa com uma martelada na cabeça no Parque Valença, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, o ataque ocorreu na Rua Dr. Alderico Alvite.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e encontraram a vítima, de 64 anos, desacordada. Ela foi levada ao Hospital da PUC-Campinas, onde recebeu atendimento de emergência. De acordo com a CBN Campinas, o estado da mulher é considerado grave.

O agressor foi conduzido à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o caso foi registrado e onde ele permanece à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários