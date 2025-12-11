Um homem de 79 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (11) após agredir a esposa com uma martelada na cabeça no Parque Valença, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, o ataque ocorreu na Rua Dr. Alderico Alvite.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e encontraram a vítima, de 64 anos, desacordada. Ela foi levada ao Hospital da PUC-Campinas, onde recebeu atendimento de emergência. De acordo com a CBN Campinas, o estado da mulher é considerado grave.

O agressor foi conduzido à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o caso foi registrado e onde ele permanece à disposição da Justiça.