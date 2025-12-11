Um rompimento na galeria de águas pluviais sob a Rua Vereador Valter Woelzke provocou uma erosão no asfalto e o deslizamento de parte da encosta localizada dentro do parque municipal de Valinhos. A situação passou a ser monitorada pela Secretaria de Obras Públicas após engenheiros identificarem uma erosão profunda sob uma árvore com raízes totalmente expostas, na área interna do CLT.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Na semana passada, a Secretaria de Serviços Públicos realizou a remoção preventiva da árvore, o que permitiu revelar a dimensão real do problema. Em seguida, uma microfilmagem feita pela equipe técnica apontou uma infiltração ativa no subsolo, indicando risco de agravamento da erosão.
Segundo a Prefeitura, a intervenção antecipada evitou um possível afundamento maior da via, situação que poderia resultar em acidentes.
O trecho da Rua Vereador Valter Woelzke, na esquina com a Rua Pedro Bento, está totalmente interditado. O acesso está liberado apenas para moradores, pelas ruas Vitórias Régias e Carlos Bianchim.
Por se tratar de uma obra complexa, com serviços em área subterrânea, a Secretaria de Obras estima que a interdição deve durar cerca de uma semana,