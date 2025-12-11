Um rompimento na galeria de águas pluviais sob a Rua Vereador Valter Woelzke provocou uma erosão no asfalto e o deslizamento de parte da encosta localizada dentro do parque municipal de Valinhos. A situação passou a ser monitorada pela Secretaria de Obras Públicas após engenheiros identificarem uma erosão profunda sob uma árvore com raízes totalmente expostas, na área interna do CLT.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na semana passada, a Secretaria de Serviços Públicos realizou a remoção preventiva da árvore, o que permitiu revelar a dimensão real do problema. Em seguida, uma microfilmagem feita pela equipe técnica apontou uma infiltração ativa no subsolo, indicando risco de agravamento da erosão.

Segundo a Prefeitura, a intervenção antecipada evitou um possível afundamento maior da via, situação que poderia resultar em acidentes.