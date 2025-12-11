A Prefeitura de Campinas mantém fechados os 25 parques e bosques municipais nesta quinta-feira, 11 de dezembro. O município permanece em estado de Atenção, de acordo com o Sistema Integrado de Defesa Civil (Sidec), do governo do Estado de São Paulo, com acumulado de chuvas de 81,8 milímetros em 72 horas. A medida será reavaliada após 24 horas.

O Decreto 24.175, de 27 de novembro de 2025, que dispõe sobre a Operação Chuvas de Verão, estabelece, como medida preventiva, que as áreas verdes de lazer sejam fechadas à visitação pública quando o acumulado de chuvas em 72 horas atingir a marca de 80 milímetros.

De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, os parques públicos são áreas bem arborizadas e, por isso, a orientação é evitar a frequência de visitantes como medida preventiva. O manejo de arborização é feito nos parques, porém chuvas, ventos e solo encharcado podem derrubar mesmo árvores saudáveis.