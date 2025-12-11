A Polícia Civil investiga o desaparecimento e as possíveis circunstâncias de morte de Marcelo Bacci Coimbra, de 64 anos, na região de Amparo. O caso é oficialmente tratado como homicídio pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do DEIC de Campinas, mesmo sem o corpo ter sido localizado.

A apuração começou após a família relatar movimentações bancárias atípicas, que levaram os investigadores a duas testemunhas na capital paulista: um profissional do sexo masculino e o proprietário de uma sauna.

O carro de Marcelo foi encontrado totalmente incendiado em Sumaré, elevando a gravidade da ocorrência.