A Polícia Civil investiga o desaparecimento e as possíveis circunstâncias de morte de Marcelo Bacci Coimbra, de 64 anos, na região de Amparo. O caso é oficialmente tratado como homicídio pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do DEIC de Campinas, mesmo sem o corpo ter sido localizado.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A apuração começou após a família relatar movimentações bancárias atípicas, que levaram os investigadores a duas testemunhas na capital paulista: um profissional do sexo masculino e o proprietário de uma sauna.
O carro de Marcelo foi encontrado totalmente incendiado em Sumaré, elevando a gravidade da ocorrência.
Com o celular da vítima, localizado abandonado, a polícia conseguiu identificar um suspeito que esteve com Marcelo em um motel na noite do desaparecimento. Testemunhas confirmaram que ambos deixaram o local juntos.
Ao menos quatro pessoas já reconheceram o investigado, cuja identidade é mantida em sigilo. Com esse conjunto de evidências, o delegado Marcel Fehr, titular da DIG/DEIC Campinas, instaurou um Inquérito Policial por homicídio.
Os próximos passos envolvem a expedição do mandado de prisão contra o suspeito e a continuidade das buscas por Marcelo e por provas que esclareçam os últimos momentos antes do desaparecimento.