13 de dezembro de 2025
CARRO ENCONTRADO

Polícia investiga homicídio após sumiço de homem de 64 anos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O veículo de Marcelo foi encontrado totalmente incendiado na cidade de Sumaré, o que acendeu um alerta para a gravidade do caso.
A Polícia Civil investiga o desaparecimento e as possíveis circunstâncias de morte de Marcelo Bacci Coimbra, de 64 anos, na região de Amparo. O caso é oficialmente tratado como homicídio pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do DEIC de Campinas, mesmo sem o corpo ter sido localizado.

A apuração começou após a família relatar movimentações bancárias atípicas, que levaram os investigadores a duas testemunhas na capital paulista: um profissional do sexo masculino e o proprietário de uma sauna.

O carro de Marcelo foi encontrado totalmente incendiado em Sumaré, elevando a gravidade da ocorrência.

Com o celular da vítima, localizado abandonado, a polícia conseguiu identificar um suspeito que esteve com Marcelo em um motel na noite do desaparecimento. Testemunhas confirmaram que ambos deixaram o local juntos.

Ao menos quatro pessoas já reconheceram o investigado, cuja identidade é mantida em sigilo. Com esse conjunto de evidências, o delegado Marcel Fehr, titular da DIG/DEIC Campinas, instaurou um Inquérito Policial por homicídio.

Os próximos passos envolvem a expedição do mandado de prisão contra o suspeito e a continuidade das buscas por Marcelo e por provas que esclareçam os últimos momentos antes do desaparecimento.