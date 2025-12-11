Campinas foi atingida por fortes ventos nesta quarta-feira (10), com rajadas que chegaram a 77,7 km/h na região dos Amarais. O fenômeno, associado ao alto volume de chuvas dos últimos dias, provocou estragos em diversos pontos da cidade, incluindo a queda de pelo menos dez árvores e três galhos de grande porte.

As quedas foram registradas nos bairros Vila Lídia, Jardim Chapadão, Jardim do Lago (onde houve queda sobre a rede elétrica), Vila São Bento, Jardim Leonor, Parque Jatibaia, Sousas, Jardim Campo Belo, Jardim Santa Genebra, Recanto dos Dourados (também com impacto em rede elétrica) e Jardim Nossa Senhora de Lourdes. A Defesa Civil também registrou um imóvel em risco na Vila Lídia e alagamento no Jardim dos Oliveiras.

Como medida preventiva, a Prefeitura determinou o fechamento dos 25 parques e bosques municipais. A cidade segue em Estado de Atenção devido ao acumulado de 107,8 mm de chuva nas últimas 72 horas, segundo o Sistema Integrado de Defesa Civil (Sidec).